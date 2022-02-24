Вологда, 24 февраля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Военная операция в Донбассе — вынужденный шаг, направленный на сохранение мира. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написала Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Сегодня с волнением следим за новостями. Объявленная боевая операция направлена на защиту мирной жизни на Донбассе и защиту безопасности России. Это вынужденная мера. Война не нужна никому. Но кто сможет защитит женщин, детей, стариков? На протяжении 8 лет люди подвергались геноциду со стороны киевского режима, жили в постоянном страхе. Только Россия может оказать реальную помощь жителям Донбасса. Наша страна сегодня сильна как никогда. Я надеюсь будет положен конец геноциду. Семьи с детьми, пенсионеры смогут вернуться к мирной жизни, не опасаясь за завтрашний день», — написала правозащитница.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе операции, как сообщает ФСБ России, десятки украинских пограничников перешли на российскую сторону.