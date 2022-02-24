Ростов-на-Дону, , 16:51 — REGNUM Операцией по защите населения Донбасса назвала специальную военную операцию России главный врач Ростовской областной детской клинической больницы, депутат Законодательного собрания Ростовской области Светлана Пискунова («Единая Россия»).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я думаю, что это не только шаги по наведению порядка на данной многострадальной территории. Это операция по спасению жизни людей: мирных жителей, стариков, детей, а также по предотвращению нападения на Россию. Главная цель всего, что происходит сегодня на Донбассе, — защита населения, которое уже восемь лет подвергается испытаниям, можно даже сказать честнее — геноциду со стороны киевского режима», — приводит слова Пискуновой Don24.ru.

По её словам, в настоящее время на лечении в областной детской клинической больнице находятся восемь тяжелобольных детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. В Ростовской области готовы протянут руку помощи всем людям, которые будут эвакуированы из Донбасса на Дон.

«Мы общаемся с женщинами и детьми, эвакуированными оттуда. Эти люди с благодарностью и радостью приняли решение президента о помощи ДНР и ЛНР. Люди говорили, что детям там невозможно оказать медпомощь. При взрыве снарядов у таких детей начинались судороги от страха. Мамы этих ребят очень благодарны за то, какая им помощь была оказана при эвакуации и как их встретили в России», — обратила внимание она.

«Мы приветствуем решение нашего президента и уверены в успешном и быстром завершении военных операций. Мы готовы помогать всем людям, которые будут эвакуированы на территорию Ростовской области», — добавила Пискунова.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ранее с просьбой об оказании военной помощи к России обратились руководители ЛНР и ДНР.

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