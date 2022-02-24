Ростов-на-Дону, 24 февраля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Операцией по защите населения Донбасса назвала специальную военную операцию России главный врач Ростовской областной детской клинической больницы, депутат Законодательного собрания Ростовской области Светлана Пискунова («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Я думаю, что это не только шаги по наведению порядка на данной многострадальной территории. Это операция по спасению жизни людей: мирных жителей, стариков, детей, а также по предотвращению нападения на Россию. Главная цель всего, что происходит сегодня на Донбассе, — защита населения, которое уже восемь лет подвергается испытаниям, можно даже сказать честнее — геноциду со стороны киевского режима», — приводит слова Пискуновой Don24.ru.

По её словам, в настоящее время на лечении в областной детской клинической больнице находятся восемь тяжелобольных детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. В Ростовской области готовы протянут руку помощи всем людям, которые будут эвакуированы из Донбасса на Дон.

«Мы общаемся с женщинами и детьми, эвакуированными оттуда. Эти люди с благодарностью и радостью приняли решение президента о помощи ДНР и ЛНР. Люди говорили, что детям там невозможно оказать медпомощь. При взрыве снарядов у таких детей начинались судороги от страха. Мамы этих ребят очень благодарны за то, какая им помощь была оказана при эвакуации и как их встретили в России», — обратила внимание она.

«Мы приветствуем решение нашего президента и уверены в успешном и быстром завершении военных операций. Мы готовы помогать всем людям, которые будут эвакуированы на территорию Ростовской области», — добавила Пискунова.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ранее с просьбой об оказании военной помощи к России обратились руководители ЛНР и ДНР.