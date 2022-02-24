Горно-Алтайск, 24 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Член Общественной палаты Республики Алтая, юрист Константин Попов заявил о соответствии специальной военной операции России международному праву. Об этом он написал в инстаграме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Вертолёты Ми-28

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«Я как юрист считаю, что спецоперация России полностью соответствует международному праву. Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону», — отметил он.

По словам юриста, статья распространяется не только на Россию, как члена ООН, но и на её союзников — независимых Донецкой и Луганской народных республик. В соответствии с уставом международной организации, Россия имеет полное право взять на себя их защиту.

Как сообщало ИА REGNUM, российские вооружённые силы начали специальную операцию на Украине 24 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цель операции — демилитаризация и денацификация страны.

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