Вашингтон, 24 февраля 2022, 16:47 — REGNUM Netflix ведёт переговоры о создании художественного фильма по мотивам документальной картины «Аферист из Tinder». Об этом 24 февраля пишет Elle Girl.
Как отмечает СМИ, переговоры пока находятся на ранней стадии. Подробности производства не раскрываются.
ИА REGNUM напоминает, что премьера документального фильма «Аферист из Tinder» состоялась в феврале 2022 года. В картине рассказывают историю трёх женщин, которые обвиняют Саймона Леваева (Шимон Хают) в том, что он представился им сыном алмазного магната Льва Леваева и обманул на деньги — общая сумма составляет $10 млн.
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