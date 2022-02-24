Вашингтон, 24 февраля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Netflix ведёт переговоры о создании художественного фильма по мотивам документальной картины «Аферист из Tinder». Об этом 24 февраля пишет Elle Girl.

Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram Саймон Леваев

Как отмечает СМИ, переговоры пока находятся на ранней стадии. Подробности производства не раскрываются.

ИА REGNUM напоминает, что премьера документального фильма «Аферист из Tinder» состоялась в феврале 2022 года. В картине рассказывают историю трёх женщин, которые обвиняют Саймона Леваева (Шимон Хают) в том, что он представился им сыном алмазного магната Льва Леваева и обманул на деньги — общая сумма составляет $10 млн.