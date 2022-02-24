Саратов, , 16:47 — REGNUM В Саратове пытались угнать маршрутный автобус. По подозрению в преступлении задержан 34-летний житель города Энгельса. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), сообщает ГУ МВД России по региону.

Угон автомобиля Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

В полицию заявили, что на конечной остановке общественного транспорта на улице Лебедева-Кумача мужчина попытался завладеть маршрутным микроавтобусом. Однако злоумышленника смог догнать диспетчер маршрута. Подозреваемого задержали. До решения суда мужчина находится под подпиской невыезде.

ИА REGNUM напоминает, 27 ноября 2021 года у дома 171 по Проспекту Ветеранов в городе Санкт-Петербурге дорожные рабочие задержали неизвестного мужчину, который угнал у них дорожный каток.

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