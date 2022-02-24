Москва, , 16:46 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу отдал специальное распоряжение об уважительном отношении к украинским военнослужащим, сообщил 24 февраля на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Сергей Шойгу Mil.ru

Распоряжение отдано всем командирам подразделений, участвующих в спецоперации на Украине.

Глава Минобороны РФ указал, что в отличие от украинских нацистов, личный состав ВСУ присягал народу страны и подчинялся приказам своего командования.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто, «с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением», — сообщил Конашенков.

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