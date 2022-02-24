Москва, , 16:48 — REGNUM О переходе десятков украинских пограничников на российскую сторону в ходе специальной военной операции сообщает 24 февраля ФСБ.

Украинские пограничники Dpsu.gov.ua

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Так, в 11:15 мск 26 украинских пограничников прибыли в Брянскую область в пункт пропуска Троебортное. Затем в 12:10 мск 16 пограничников Украины прибыли в Крым в пункт пропуска Джанкой.

Уточняется, что они отказались проходить дальнейшую службу на Украине.

Напомним, в своём выступлении 24 февраля президент РФ Владимир Путин, объявляя о начале специальной военной операции, призвал украинских силовиков сложить оружие.

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