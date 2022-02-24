Краснодар, 24 февраля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Спецоперация России будет проведена в кратчайшие сроки, такое мнение высказал 24 февраля член общественной палаты Краснодарского края Руслан Асланян.

Марина Захарова ИА REGNUM Путин!!! Ура!!!

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»В обращении президента все тезисы имеют содержательный характер. Произошедшие события провоцировали западные страны на протяжении 30 лет. Они нивелируют международное право, как им удобно. Ситуация должна была произойти рано или поздно», — приводит словам Асланяна телеграм-канал «Краснодарский край».

«Спецоперацию поддерживаю полностью. Скорее всего, она пройдет в кратчайшие сроки. Хочется, чтобы приграничные территории были в безопасности», — добавил эксперт.

Асланян подчеркнул, что Россия неоднократно пыталась урегулировать ситуацию дипломатическим путём, мирно.

«Наша задача сейчас — сплотиться вокруг своего лидера и ждать благополучного завершения операции», — призвал Асланян.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ранее с просьбой об оказании военной помощи к России обратились руководители ЛНР и ДНР.