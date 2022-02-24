Москва, , 16:39 — REGNUM Лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев призвал правительство и Центральный банк быстро реагировать на любые внешние воздействия.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

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«Призываем правительство и Центральный банк быстро реагировать на любые внешние воздействия. Просим наших сторонников сохранять спокойствие и включиться в волонтёрскую работу по сбору гуманитарной помощи пострадавшим», — отметил Нечаев в телеграм-канале.

Он напомнил, что украинский кризис начался не вчера, в течение 30 лет, после развала СССР в Европе и в мире складывался новый миропорядок. России в нём была отведена роль сырьевого придатка Запада.

«Любые наши попытки встроиться в мировую экономику в другом качестве воспринимались как угроза. Нас старались не допускать до технологий, накладывали санкции, ограничивали в развитии», — рассуждает парламентарий.

Всё это не отвечает интересам России, сделал он вывод.

«Оружие НАТО уже у наших границ. Исполнение Минских соглашений забалтывается уже семь лет, а количество санкций только растёт. Много лет Россия стремилась обеспечить гарантии своей безопасности мирным, дипломатическим путем. Мы согласны с президентом в том, что эти возможности исчерпаны», — подчеркнул Нечаев.