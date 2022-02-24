Дубай, ОАЭ, 24 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Программист и создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал новость о сбоях в работе мессенджера. Он опубликовал пост на эту тему в своём телеграм-канале 24 февраля.

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По словам Дурова, из-за начала специальной военной операции на Украине «европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой», в результате чего возникают сбои. «Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений», — заверил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года в работе Telegram во всём мире начали происходить сбои. К 10:00 мск было около 400 жалоб со стороны пользователей, к 11:00 их количество превысило 3 тыс.