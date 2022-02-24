Вашингтон, 24 февраля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Министерство юстиции США прекращает программу под названием «Китайская инициатива», направленную на борьбу со шпионажем со стороны Коммунистической партии Китая. Вместо этого минфин запускает более масштабный проект по сдерживанию «агрессии национальных государств», сообщает 24 февраля Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и США

«Китайская инициатива» была запущена в 2018 году при администрации экс-президента США Дональда Трампа. Ее целью была заявлена защита национальной безопасности Штатов от китайских шпионов, которые якобы охотились за американской интеллектуальной собственностью в академических кругах.

Вместо старой программы минюст США разработал «Стратегию противодействия угрозам со стороны национальных государств». Стратегия касается не только Китая, но и Ирана, России и Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе является открытым вызовом Китаю.