Москва, , 16:34 — REGNUM Национальная ассоциация офицеров запаса российских Вооруженных сил (ВС) РФ «Мегапир» поддержала решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе. Об этом 24 февраля говорится в обращении «Мегапира» обнародованном на сайте ассоциации.

Флаг России ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Мы, офицеры запаса в отставке, поддерживаем решение президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина и уверены, что солдаты и офицеры нашей армии достойно выполнят свой воинский долг по защите национальных интересов России», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ВС России проводят операцию по спасению жизней жителей республик Донбасса в соответствии с нормами международного права, ее целью является принуждение киевских агрессоров к миру.

Кроме того, подчёркивается, что специальная операция ВС РФ носит миротворческий характер, задачей которой является лишение милитаристского режима в Киеве возможности убивать жителей Донбасса, возможности напасть на российский Крым и прекращения угрозы с его стороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение (ООД) «Бессмертный полк России» поддержало решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ в Донбассе.