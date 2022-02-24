Москва, , 16:33 — REGNUM Специальная военная операция на территории Украины обоснована и оправдана заботой о будущем России, заявил 24 февраля лидер Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

ВДВ Алексей Колчин © ИА REGNUM

В обращении «Союза десантников России» указано, что организация поддерживает решение Президента Российской Федерации о начале специальной военной операции на территории Украины.

«30 лет Запад не только продвигал расширение военной инфраструктуры НАТО на восток, но и использовал для разрушения исторического единства России и Украины с конечной целью — разрушить славянское братство народов России и Украины, навсегда разорвать связи наших стран, оболгать подвиги наших предков. В сложившейся ситуации считаем решение Президента Российской Федерации правильным, обоснованным и оправданным в интересах защиты наших национальных интересов, заботой о будущем России», — подчеркивается в заявлении Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», опубликованном 24 февраля.

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