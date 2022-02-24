Челябинск, , 16:34 — REGNUM Начавшаяся 24 февраля спецоперация России в Донбассе является предотвращением нападения на Россию. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал председатель Челябинского регионального отделения политической партии «Родина» Сергей Смышляев.

Донбасс

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что бесконечно уважает защитников Родины и всех тех, кто ради безопасности страны выбрал ежедневный риск, бессонные ночи, а также самопожертвование. Также политик подчеркнул, что наши деды и прадеды были вынуждены взяться за оружие для того, чтобы остаться в живых и дать будущее нам. «Это не было их выбором. Такое никогда не станет выбором простых людей», — сказал Смышляев.

Что касается Донбасса, то эксперт констатировал, что русскоязычный народ восемь лет погибал под обстрелами со стороны Украины. Взрывались снаряды, нарушались договоренности и проливалась кровь. Не прекращался геноцид, а люди в пиджаках отказывались оставить граждан в покое. Пока народ наконец не взялся за оружие и не перешёл к действиям. И это не было их выбором, они вынуждены защищать свой родной дом и свои республики.

«Объявленная операция принесёт мирную жизнь в Донбассе и защиту границ России. Это — предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России», — сказал политик.

Он также призвал граждан не дать ненависти поглотить их, так как бои закончатся, лидеры сядут за стол переговоров, а простые люди останутся с ненавистью и её последствиями. «Мыслите здраво, любите жизнь и цените её — независимо от того, кому эта жизнь принадлежит», — добавил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, военная спецоперация в Донбассе началась утром 24 февраля.