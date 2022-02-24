Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продлили клинические испытания первого отечественного препарата для терапии рассеянного склероза. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе биотехнологической компании BIOCAD.

Пресс-служба BIOCAD Научные исследования

Напомним, в ходе исследований I и II фазы оригинальный препарат для терапии рассеянного склероза с международным непатентованным наименованием дивозилимаб показал высокую эффективность: у пациентов снизилось число обострений и уменьшились проявления заболевания.

В первый весенний месяц компания приступит к реализации продленного клинического испытания III фазы исследования оригинального препарата для лечения рассеянного склероза.

«В настоящее время компания также проводит клиническое испытание III фазы, результаты которого могут позволить инициировать процесс регистрации препарата в России», — отметили в пресс-службе.

III фаза клинических испытаний дивозилимаба была начата в апреле 2021 года, на сегодняшний день завершен набор участников в исследование. Участие в исследовании принимают 338 пациентов с диагнозом рассеянный склероз с обострениями в возрасте от 18 до 60 лет. Участниками продленного исследования станут не менее 72 человек. Длительность исследований с учетом периода наблюдений составит порядка двух лет.

«Целью продленного исследования станет изучение эффективности и безопасности дивозилимаба при его длительном применении у пациентов с рассеянным склерозом, которые ранее получали препарат в рамках исследований II и III фазы», — уточнили в компании.