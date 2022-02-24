Москва, , 16:30 — REGNUM Исполнитель Сергей Лазарев эмоционально высказался относительно проведения Россией специальной военной операции на Украине. Он опубликовал пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 24 февраля.

Сергей Лазарев © Пресс-служба фестиваля

По словам Лазарева, неделю назад его сын «проснулся ночью в слезах» — ребёнок испугался того, что будет война. Певец утешил его, утверждая, что ничего подобного не произойдёт.

«И вот сегодня началась настоящая война! Б***, чего же вы творите?» — негодует Лазарев. «Я сам реву как мальчик сейчас… Пожалуйста, остановитесь все! Сядьте за стол переговоров! Дайте людям жить», — обратился он к политикам.

Ранее с похожим обращением выступил певец Валерий Меладзе. «…я хочу попросить вас, я умоляю — прекратить военные действия и сесть за стол переговоров… Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — высказался он.

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