Владивосток, 26 января, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Самым дорогим жильем в Приморском крае по итогам 2015 года стали квартиры улучшенного качества на вторичном рынке, расположенные в монолитных и монолитно-кирпичных домах, где за квадратный метр просят более 96,6 тысяч рублей. Наиболее приемлемая цена на рынке установилась в случае с кирпичными постройками: здесь квадрат стоит менее 43 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно результатам итогового мониторинга Приморскстата за 2015 год, самые дорогие расценки на рынке жилья в крае наблюдаются при запросе стоимости квадратного метра квартиры улучшенного типа, расположенной в монолитном или же в монолитно-кирпичном доме. За квадрат на вторичном рынке просят 96 679 тысяч рублей.

В аналогичном классе квартир следующим по дороговизне является жилье в кирпичных домах, также на вторичном рынке — 90 620 рублей. Замыкают список крупнопанельные или же крупноблочные дома — 85 897 тысяч рублей за квадратный метр.

Типовые квартиры в монолитных и монолитно-кирпичных домах на вторичном рынке стоят 63 883 тысячи рублей за квадрат. В кирпичных домах за квадратных метр квартиры среднего качества просят 84 262 тысяч рублей, а в крупнопанельных или же крупноблочных домах — 83 666 тысячи рублей.

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Самым дешевым жильем на вторичном рынке считаются квартиры низкого качества в кирпичных домах — 82 311 тысячи рублей за квадратный метр.

На первичном рынке квартир, как и в первом случае, самый дорогой квадрат относится к элитным квартирам в монолитных постройках — 83 496 тысячи рублей. Квадрат в квартире улучшенного качества этой категории в Приморье стоит 63 102 тысячи рублей. Типовые квартиры обойдутся в 45 081 тысяч рублей за квадрат.

Менее дорогое жилье предлагают в типовых квартирах, расположенных в крупнопанельных или крупноблочных домах Приморья. Здесь за квадратный метр просят 58 324 тысяч рублей. К самому дешевому жилью на первичном рынке относят квартиры улучшенного качества, построенные в кирпичных домах, — 42 876 тысяч рублей за квадрат.