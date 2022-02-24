Ростов-на-Дону, , 16:29 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев 24 февраля в связи со специальной военной операцией России выступил с видеообращением к землякам. Глава региона призвал жителей Дона сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам, передаёт ИА REGNUM.

Василий Голубев Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Ростовской области по-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации, который был введён с 19 февраля. Все системы жизнеобеспечения области работают штатно, без сбоев. Сохраняется их нормальное, работоспособное состояние. Всем силам региона мною даны поручения принимать исчерпывающие меры по обеспечению дальнейшего бесперебойного функционирования. Держу это на личном контроле», — отметил он.

По словам Голубева, скорректирована работа в 11 приграничных территориях. Речь идёт о городах Гуково, Зверево, Донецк, Новошахтинск, а также о районах — Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском.

В этих муниципальных образованиях усилена охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, привлечены к этой работе казачьи дружины.

«Приостанавливаем в приграничье деятельность детских садов, организуя на местах дежурные группы. Школьников временно переводим на дистанционный формат обучения. А там, где его организовать невозможно, приостанавливаем работу школ», — сказал глава региона.

Все руководители муниципалитетов держат на контроле стабильное функционирование всех объектов инженерной инфраструктуры, социально-значимых объектов.

«Мы внимательно следим за ситуацией и принимаем все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности наших граждан. Я прошу вас, уважаемые земляки, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам», — обратился к землякам Голубев.