Краснодар, , 16:28 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина о причинах специальной военной операции России является вынужденным и ожидаемым. Об этом заявил член комиссии Совета по развитию гражданского общества, журналист, политобозреватель Алексей Кащенко.

Кубань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение президента вынужденное и ожидаемое. Нынешние украинские власти полностью потеряли чувство реальности и перешли уже к открытым угрозам в сторону России, Запад накачивал их оружием, а Зеленский заявил о претензиях на создание ядерного оружия. Это и было, думаю, спусковым крючком. К тому же фашизация Украины достигла предела и проект АнтиРоссия требовал демонтажа. Терпение у президента кончилось. Впрочем, как и у большинства россиян», — приводит слова Кащенко портал obzor.io.

Кащенко подчеркнул, что Россия использовала все дипломатические возможности, чтобы избежать обострения.

«Последней каплей к переходу к военным действиям стало фактически игнорирование обращения России к США и НАТО по поводу устранения опасностей с их стороны нашей стране. Украина в этом процессе не решала ничего. Да и не только в этом. Украина давно ничего не решала, а ее дипломаты продемонстрировали свою полную профнепригодность», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ранее с просьбой о военной помощи к президенту России обратились власти ДНР и ЛНР.