Москва, 24 февраля 2022, 16:36 — REGNUM Украина должна будет отказаться от собственных вооруженных сил. Об этом 24 февраля сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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По его словам, итогом специальной операции России на Украине должно стать переустройство этой страны и закрепление её внеблокового нейтрального статуса.
«Новой Украине не понадобятся собственные Вооруженные силы, поскольку гарантом её безопасности будет являться дружественная Российская Федерация», — добавил Коротченко.
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