Париж, , 16:24 — REGNUM По окончании заседания совета обороны и национальной безопасности в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон выступил в прямом эфире с обращением к нации, стоя в зале дворца, с установленными позади него флагами Украины, Франции и ЕС, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Pablo Tupin-Noriega

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«В этом мероприятии Франция стоит рядом с Украиной. Их свобода — наша», — начал свою речь Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон «На этот акт войны мы ответим без слабости, хладнокровием, решимостью и сплоченностью»

В настоящее время всплеск напряженности особенно повлиял на цены на пшеницу, и сохраняются опасения по поводу цен на газ, одним из ведущих поставщиков которого в Европу является Москва.

Президент Франции также упомянул о санкциях, которые обсудят на нескольких ближайших международных встречах: G7, Европейский совет, НАТО, Совет Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидаты в президенты Франции осудили военную операцию на Украине, призвав к прекращению огня и сочетанию дипломатических действий и жестких санкций против России.

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