Киев, , 16:56 — REGNUM На Украине приостановлена работа американских ресторанов «Макдональдс», сообщается 24 февраля в Instagram компании.

McDonald’s Stu pendousmat

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Дорогие посетители! Все наши рестораны в Украине остаются закрытыми. Наши сотрудники останутся дома, со своими родными ради безопасности», — говорится в сообщении.

При этом не указывается, когда планируется возобновить работу ресторанов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он напомнил, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о военной помощи.

Целью операции является защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин.