Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Чебоксарах прекращена эксплуатация ещё одной автогазозаправочной станции (АГЗС), нарушившей требования промышленной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

АГЗС работала по Канашскому шоссе в Ленинском районе Чебоксар. В надзорном ведомстве отмечают, что сжиженный углеводородный газ здесь продавался с июня по ноябрь 2021 года, хотя станция не состоит на учёте в государственном реестре опасных производственных объектов, что не позволяет контролирующим органам проводить необходимый комплекс проверочных мероприятий.

Прокуратура внесла представления, в отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности»).

«В настоящее время по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования эксплуатации данной АГЗС прекращена», — говорят правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах приостановлена работа АГЗС по улице Богдана Хмельницкого. Также прокуратура выяснила, что АЗС по улице Пристанционная фактически работает как незавершённый объект строительства из-за отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию. Также надзорное ведомство выяснило, что АГЗС в селе Батырево работала без лицензии.

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