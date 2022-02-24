Москва, , 16:18 — REGNUM Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз. Об этом заявили 24 февраля в пресс-службе правительства России.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«В правительстве России сформированы чёткие планы по мерам защиты финансовых рынков и отдельных компаний от возможных санкций и иных угроз. В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы чёткие планы действий», — говорится в сообщении.

В российском правительстве пообещали содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список.

«Правительство Российской федерации будет содействовать обеспечению устойчивой работы компаний, попавших в санкционный список, сохранению рабочих мест и заработных плат», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова считает, что пакет новых санкций, которыми Евросоюз грозит России, наверняка уже традиционно коснётся российских компаний топливно-энергетического и оборонного секторов. По её мнению, скорее всего, ЕС, расширяя санкционное давление на Россию, продолжит придерживаться принципа «точечных уколов», учитывая интересы европейского бизнеса. Именно по этой причине ЕС пока обходит ограничения, связанные с участием России в системе SWIFT, пояснила экономист.

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Напомним, ранее предложения отключить Россию от системы от международной платёжной системы SWIFT прозвучали, в частности, из Чехии и США. Так, сенатор Марша Блекбёрн (Республиканская партия) заявила, что глава Белого дома Джозеф Байден «должен противостоять Путину и немедленно ввести жёсткие санкции против России, начиная с удаления из банковской системы SWIFT».

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