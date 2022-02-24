Пенза, 24 февраля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Пензе местная жительница 1948 года рождения заявила в полицию о мошеннических действиях в отношении нее. Пострадавшая перевела на незнакомый счет около 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка и рассказала о мошенниках, пытающихся оформить кредит на имя женщины. Действуя на опережение, можно будет предотвратить займ, для этого псевдоспециалист предложил пенсионерке самостоятельно перечислить деньги на «безопасный счет». Через банкомат женщина перевела 447 тыс. рублей на продиктованные злоумышленником телефонные номера. Только после этого пострадавшая обратилась в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница города Кузнецка, «помогая» в поимке недобросовестных банковских сотрудников, перевела мошенникам 860 тыс. рублей, а затем взяла кредит на сумму более 600 тыс. рублей и также положила на «безопасный счет».

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