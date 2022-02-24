Москва, , 16:23 — REGNUM Россия не ставит задачу уничтожения живой силы противника во время проведения специальной операции на Украине. Об этом 24 февраля сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У Российской Федерации нет задачи уничтожить украинских солдат и офицеров. Президент Путин предложил им сложить оружие и отправиться по домам к своим семьям, восстановиться с ними и прекратить братоубийственную войну, которая восемь лет шла на востоке Украины», — сказал Коротченко.

По мнению эксперта, итогом специальной операции России должно стать административное переустройство украинского государства, которое бы обеспечило нейтральный и внеблоковый статус этой страны.

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