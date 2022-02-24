Брюссель, 24 февраля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Две не входящие в НАТО страны — Финляндия и Швеция — приглашены к участию в саммите альянса завтра, 25 февраля, сообщил 24 февраля журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.

(сс) Влада на Република Северна Македонија Саммит НАТО

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После экстренного заседания НАТО, которое прошло сегодня на фоне специальной военной операции России, Столтенберг заявил: «Я пригласил на саммит Финляндию и Швецию».

Добавим, что завтрашнее заседание пройдёт в формате видео-конференции.