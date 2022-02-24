Вашингтон, 24 февраля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден готовит 24 февраля обращение, во время которого он намерен объявить о санкциях против окружения президента России Владимира Путина, госбанков и экономики РФ, сообщают местные СМИ.

DonkeyHotey Джозеф Байден

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В данный момент президент совещается с представителями сектора безопасности.

Позднее Байден проведет консультации с лидерами «Большой семерки».

Напомним, ранее Байден сообщил, что внимательно следит за ситуацией на Украине и получает регулярные обновления от своей команды.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Российский Союз ветеранов Афганистана (РСВА)выступил в поддержку решения президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ Донбассе.