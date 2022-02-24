Архангельск, , 16:14 — REGNUM Архангельский областной суд поставил точку в деле о попытке опубликовать фотографии немецких нацистов на сайте акции «Бессмертный полк».

Бессмертный полк Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, обвиняемый в мае 2020 года подписал вымышленными именами фотографии восьми военных преступников, в том числе Адольфа Гитлера и направил их для размещения на сайте акции «Бессмертный полк».

«В связи с тем, что на момент совершения обвиняемым преступления действовала более лояльная редакция ч. 1 ст. 3541 УК РФ, осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдумаужесточила наказаниеза реабилитацию нацизма.