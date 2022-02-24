Ейск, Краснодарский край, 24 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Боеприпас, прилетевший с территории Украины, взорвался на территории Краснодарского края 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

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Боеприпас взорвался недалеко от населенного пункта Широченна (Ейский район Кубани), уточняет ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области подтверждено шесть эпизодов разрушения зданий по данным на утро 24 февраля. Пострадал один человек — он получил осколочное ранение ноги.