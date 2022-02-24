Тбилиси, , 16:09 — REGNUM Гражданам и политическим партиям Грузии нужно объединиться на фоне обострения ситуации на Украине. Об этом 24 февраля заявила на брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

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«Сегодня, как никогда, для нас и нашего будущего необходимо национальное согласие и единодушие. Сила в единстве!» — заявила Зурабишвили.

Она сообщила, что получила запрос на созыв внеочередного заседания Совета безопасности и согласна, что его нужно провести. Президент также заявила о готовности представлять Грузию на всех площадках, где будут обсуждать судьбу Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ходе операции «в идеале нужно освободить Украину, зачистить её от нацистов».

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