Санкт-Петербург, 24 февраля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Санкт-Петербургская биржа в ближайшие часты намерена возобновить торги всеми видами ценных бумаг в штатном режиме. Об этом сообщили 24 февраля в пресс-службе биржи.

Иван Шилов ИА REGNUM Паника на бирже

«СПБ Биржа» сообщает о снятии ранее установленного запрета подачи заявок и заключения договоров во всех режимах торгов всеми видами ценных бумаг с 17:00 по московскому времени», — говорится в сообщении биржи.

Напомним, торги были остановлены утром 24 февраля спустя десять минут после их начала из-за обвала рынка, нервно отреагировавшего на начало российской спецоперации на Украине. С 12:30 мск торги частично были возобновлены.

Напомним, Санкт-Петербургская биржа является крупнейшим организатором торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.