Курган, , 16:06 — REGNUM В Курганской области за сутки на 24 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализирован 81 человек, выписались по выздоровлению 1856. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки выявлено 1149 заражённых коронавирусом курганцев, на 100 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 24 февраля выявлено 82 392 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 63 631 человек, скончались 1152 пациента (на шесть человек больше, чем днём ранее).

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