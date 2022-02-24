Москва, , 16:06 — REGNUM Против решения президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции Вооруженных сил России для защиты жителей Донбасса от агрессии Киева высказались некоторые российские ученые и научные журналисты. Об этом 24 февраля говорится в их опубликованном на сайте газеты «Троицкий вариант — Наука» открытом письме.

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«Мы, российские ученые и научные журналисты, заявляем решительный протест против военных действий, начатых вооружёнными силами нашей страны на территории Украины», — говорится в письме.

Также авторы послания утверждают, что военная операция ВС РФ приведет к «огромным человеческим жертвам» и подрыву основ сложившейся системы международной безопасности.

Кроме того, они возлагают вину за начало военных действия на Россию, так как, по их мнению, для этого якобы нет «никаких разумных оправданий» и заявляют, что ситуация, которая сложилась в Донбассе, не вызывает у них доверия в качестве повода для военной операции. Под посланием поставили свои подписи чуть более 100 ученых и журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Некоторые российские артисты и спортсмены выступили против военной спецоперации России, направленной на защиту населения Донбасса от украинской агрессии.