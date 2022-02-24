Брюссель, 24 февраля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции ЕС намерен одобрить завтра, 25 февраля, передаёт 24 февраля Oras.

Pool Moncloa. JM Cuadrado Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сейчас документы по санкциям находятся на стадии доработки — у «технической группы».

Несколько позже Европейский совет на заседании будет принимать политическое решение по введению санкций, а завтра, 25 февраля, санкции будут одобрены Советом ЕС на уровне глав МИД. Боррель объяснил, на что они повлияют:

«Затронут экономические сектора России, с которым у нас есть отношения».

Он добавил, что Брюссель намерен провести переговоры с Токио, Нью-Дели и «со всеми странами, с которыми мы можем вместе противостоять, чтобы остановить эту агрессию». Под «агрессией» подразумевается специальная военная операция России.