Москва, , 16:04 — REGNUM Решение о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов расценил как последние судороги киевского режима, передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля.

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«Такое решение расцениваю, как последние судороги киевского режима. Нам не о чем разговаривать с преступной властью. Уверен, что на Украине найдутся здравомыслящие и адекватные люди, с которыми можно будет вести диалог», — заявил Миронов.

Парламентарию очевидно, что Зеленский олицетворяет зарождающийся фашистский реванш в центре Европы.

«Нам не о чем разговаривать с Зеленским и с той бандеровской кликой, которую он сегодня олицетворяет на Украине», — подчеркнул он.

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