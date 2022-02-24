Симферополь, , 16:04 — REGNUM Временные пункты размещения развёрнуты в Армянске и в Джанкое в районе пограничных пунктов пропуска, сообщили 24 февраля в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

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«В Армянске и в Джанкое в районе пунктов пропуска развёрнуты временные пункты размещения на случай, если будут граждане РФ с той стороны пересекать границу, чтобы они могли временно разместиться в этих пунктах, попить горячий чай и дождаться автобуса, затем следовать дальше по территории Республики Крым. На данный момент никто не обращался», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что ситуация на территории Крыма стабильная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтопэнерго Крыма опровергли появившиеся слухи о якобы возникшем дефицита топлива на АЗС — по данным властей, запасы топлива достаточны.