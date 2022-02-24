Москва, , 16:03 — REGNUM Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 2,05%, до 82,82 рубля. Евро прибавляет 0,76%, торгуясь по 92.39 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При этом котировки российской валюты торгуются существенно выше, чем утром, когда стало известно о начале операции по демилитаризации Украины и рынки захлестнула волна панических распродаж.

В моменте российские биржевые индексы теряли до 50%, курс доллара взлетал выше 90 рублей, а евро — выше 100. Впрочем, после остановки торгов и их возобновления в ограниченном режиме, а также начала валютных интервенций ЦБ РФ ситуация несколько стабилизировалась и рынки начали восстановление.

Поддержку курсу рубля оказывает также выросшие на военных рисках сырьевые цены. Первоначальная реакция стран Запада на события носит довольно сдержанный характер, речь о каких-то архистрашных санкциях не идет.

Однако ближе к вечеру на фоне заявлений США возможны новые волны паники. В то же время у ЦБ остается в запасе такой инструмент, как возможность повышения ключевой ставки по образцу того, как это было сделано в 2014 году, что ограничит возможность спекулятивной игры против рубля.

Если дальнейшей эскалации конфликта не произойдет, вполне возможно, что уже в ближайшие дни можно будет увидеть возвращение курса доллара в зону ниже 80 рублей», — считает эксперт.

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