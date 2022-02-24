Москва, 24 февраля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 24 февраля, по состоянию на 15:20 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 2,05%, до 82,82 рубля. Евро прибавляет 0,76%, торгуясь по 92.39 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«При этом котировки российской валюты торгуются существенно выше, чем утром, когда стало известно о начале операции по демилитаризации Украины и рынки захлестнула волна панических распродаж.

В моменте российские биржевые индексы теряли до 50%, курс доллара взлетал выше 90 рублей, а евро — выше 100. Впрочем, после остановки торгов и их возобновления в ограниченном режиме, а также начала валютных интервенций ЦБ РФ ситуация несколько стабилизировалась и рынки начали восстановление.

Поддержку курсу рубля оказывает также выросшие на военных рисках сырьевые цены. Первоначальная реакция стран Запада на события носит довольно сдержанный характер, речь о каких-то архистрашных санкциях не идет.

Однако ближе к вечеру на фоне заявлений США возможны новые волны паники. В то же время у ЦБ остается в запасе такой инструмент, как возможность повышения ключевой ставки по образцу того, как это было сделано в 2014 году, что ограничит возможность спекулятивной игры против рубля.

Если дальнейшей эскалации конфликта не произойдет, вполне возможно, что уже в ближайшие дни можно будет увидеть возвращение курса доллара в зону ниже 80 рублей», — считает эксперт.

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