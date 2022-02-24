Варшава, , 16:03 — REGNUM Правительство Польши в ближайшее время подготовит восемь пунктов на границе с Украиной для приема беженцев с Украины. Они будут развернуты у пограничных переходов на территории Люблинского и Подкарпатского воеводств. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер, передает Polskie Radio.

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Чиновник рассказала, что в этих пунктах приема беженцы смогут получить информацию и медицинскую помощь, а также пообедать.

«В этих пунктах можно будет получить информацию, подготовкой займется Пограничная служба, управления воеводств и Управление по делам иностранцев. Также там можно будет получить обед. Также в этих пунктах люди, которые в этом нуждаются, смогут отдохнуть. Также в этих пунктах можно будет получить медицинскую помощь», — заявил Шефернакер.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин. Целью операции, по словам российского лидера, будет защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима.

По сообщениям Минобороны России, данная операция не угрожает мирному населению Украины.