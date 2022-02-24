Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии раскрыло планы по эвакуации 138 индонезийских граждан, которые в настоящее время находятся на Украине, сообщает Kompas.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

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МИД и посольство Индонезии в Киеве установили связь с индонезийскими гражданами на Украине.

Кроме того, министерство иностранных дел Индонезии сотрудничает с посольствами Индонезии в Варшаве, Братиславе, Бухаресте и Москве.

Посольство Индонезии в Киеве также подготовило план по обеспечению безопасности индонезийских граждан, проживающих на востоке Украины. Из 138 граждан Индонезии на Украине 11 человек в настоящее время проживают на востоке страны.

Как сообщало ИА REGNUM, провинция Западная Ява в Индонезии проведет форум мэров Urban 20 в рамках мероприятий саммита G20.

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