Москва, , 16:11 — REGNUM Россия в ходе операции на Украине смогла уничтожить пункты принятия военных решений. Об этом 24 февраля сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

По его словам, российские Вооруженные силы, помимо прочего, смогли уничтожить стартовые позиции оперативно-тактических украинских ракет, также были уничтожены склады с вооружением и припасами. Однако это ещё далеко не всё.

«Уничтожены объекты НАТО, которые на протяжении нескольких лет создавались на территории Украины. Наконец, нанесены удары высокоточным оружием по центрам принятия решений. Судя по кадрам, которые мы видели — удары крылатыми военными нанесены по военным объектам. Высокоточное российское оружие исключает погрешности. Уничтожаются только военные объекты Украины. Ни по городам, ни по гражданскому населения удары не наносятся, и это исключает потери среди мирного населения», — сказал Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Коротченко: украинский Генштаб утратил контроль над армией