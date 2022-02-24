Уфа, 24 февраля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. 176 многоквартирных домов и 14 социальных объектов остались без тепла из-за работ по устранению утечки на магистральной теплотрассе в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Admoblkaluga.ru Ремонт теплосетей

По его словам, в Белорецке около школы № 20 начались плановые работы по устранению утечки, которую обнаружили пять дней назад. Но поскольку необходимости экстренного вмешательства не было, то было принято решение ждать максимального повышения температуры воздуха. В настоящее время в городе — 2 °C.

Иванюта также сообщил, что за эти дни специалисты подготовили место утечки для ремонта. В зоне отключения — 176 многоквартирных домов и 14 социальных объектов.

Позже он также сообщил, что рабочие уже завершили сварочные работы. Сейчас систему заполняют теплоносителем.

По оценкам специалистам, горячая вода и тепло появятся в домах поздно вечером.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за прорыва трубы без тепла остались сотни людей.