Москва, , 15:59 — REGNUM Россия готова к переговорам с украинскими властями в сфере безопасности, никаких преград для этого нет. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги России и Украины

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Другой вопрос, по его словам, готов ли Киев говорить об этом, указал официальный представитель Кремля. Он напомнил, что президент России Владимир Путин сформулировал своё видение того, что российская сторона «бы ждала от Украины для того, чтобы концептуальные «красно-линейные» проблемы были решены».

«Он это сформулировал достаточно чётко. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений, — сказал Песков. — Он об этом говорил и здесь вопрос, готово ли руководство Украины на это».

Говоря об обозначенной Путиным задаче по «демилитаризации» Украины, пресс-секретарь главы государства отметил, что это «безусловно, означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран». При этом он добавил, что слово «оккупация» неприменимо к действиям России на Украине.

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Напомним, утром 24 февраля в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина российские военные приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны и о разрыве дипломатический отношения с Москвой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что предлагал российскому лидеру Владимиру Путину провести очную встречу, но не получил никакого ответа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что в Киеве не смогли ответить на вопрос, зачем Зеленскому нужен этот разговор, и добавлял, что по всем вопросам, связанным с Донбассом, президенту Украины следует звонить не в Кремль, а в Донецк и Луганск.

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