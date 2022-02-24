«Киргизстанцы жалуются на посольство и не могут покинуть Украину» — депутат
Киев, 24 февраля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Находящиеся на Украине граждане Киргизии жалуются на отсутствие возможности срочно покинуть страну. Об этом заявил депутат Айбек Маткеримов на заседании законодательного собрания республики сегодня, 24 февраля.
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По его словам, киргизстанцы просят Министерство иностранных дел помочь им в решении этой проблемы, возникшей во время вооруженного конфликта Украины с Россией.
«Наши граждане хотели попросить помощи посольства, но не могут дозвониться в дипломатическое представительство», — посетовал киргизский парламентарий.
ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Её целями российский лидер назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.