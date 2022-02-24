Кострома, , 16:57 — REGNUM Управляющий костромским отделением «Сбербанка» Валерий Виноградов опроверг информацию об очередях в местных отделениях банка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ранее новости об этом появились в социальных сетях и ряде костромских СМИ.

Головной офис «Сбербанка» в Костроме

По словам Виноградова, информация о наплыве клиентов, желающих снять наличность, недостоверна. Он призвал граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

«Увеличения потока клиентов, желающих снять наличные средства, сегодня я не увидел. В ряде филиалов наблюдался небольшой рост, но он был связан с тем, что сегодня — последний день оплаты коммунальных платежей. Все наши филиалы продолжают работать штатно, мы продолжаем обслуживать всех физических и юридических лиц без каких-либо ограничений. Мы разработали ряд сценариев и готовы к любому из них. Мы обеспечены ликвидностью, материальными и профессиональными ресурсами под любую ситуацию. Никаких проблем, связанных с ограничением доступа к банковским услугам, не планируется. Хочу призвать граждан не подаваться панике и верить только официальной информации», — сказал управляющий костромским отделением «Сбербанка» Валерий Виноградов.

Ответить на вопросы журналистов о возможности осуществления денежных переводов из России в Крым и на Украину управляющий отказался.

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