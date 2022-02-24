Казань, 24 февраля, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В столице Татарии 45-летний бухгалтер налоговой инспекции перевела по указаниям лжебанкиров более 6 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Телефонное мошенничество

На протяжении 11 дней пострадавшая принимала звонки от «сотрудников службы безопасности банка», которые убеждали в несанкционированном снятии денег с ее банковской карты. Каждый раз аферисты предлагали перевести сбережения на специально открытый для нее «резервный счет». Женщина следовала указаниям и в общей сложности через банкоматы перевела мошенникам более 6 млн рублей. При этом ее не смутил тот факт, что деньги перечислялись на чужие банковские карты.

Через трое суток женщина поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, «спасение» накоплений обернулось потерями в размере более 5 млн рублей для семьи из города Набережные Челны.

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