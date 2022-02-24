Мурманск, 24 февраля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Мурманский горсовет назначил дату повторных выборов главы города на 28 марта, сообщает пресс-служба парламента.

aristidov Мурманск

Напомним, главу администрации Мурманска должны были выбрать 30 ноября 2021 года. В конкурсе участвовали заместитель губернатора Юрий Сердечкин и бывший руководитель Мурманской авиационной базы лесоохраны Алексей Лукичев, однако оба кандидата тогда не смогли набрать необходимое число голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года горсовет не одобрил назначение на пост главы кандидата «от губернатора» Ольги Дзюба. Чиновница, рассчитывавшая на пост градоначальника, добровольно покинула должность главы регионального минобра.